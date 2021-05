Commerces : comment préparer la réouverture ?

Derrière les grilles de ce grand magasin parisien, le personnel s'affaire. Il faut déballer les cartons, préparer les rayons et nettoyer les vitrines, c'est la dernière ligne droite avec la réouverture mercredi 19 mai. "On s'est préparé depuis plusieurs mois pour ça, on attend, on est excité à l'idée de réouvrir", témoigne une vendeuse. "On met en place la nouvelle collection, on refait un peu les piles pour que le 19 tout soit prêt", explique un vendeur.



Jauge de sécurité à respecter



La jauge sanitaire a respecter et de huit mètres carrés par clients. En conséquence, seule maximum 4 000 personnes pourront entrer dans le magasin. L'enjeu pour Isabelle Leroux, directrice commerciale du Printemps Haussmann, est de gérer la réception des nouvelles pièces, "c'est très important puisque c'est un moment clé, nous avons limité le nombre de livraisons pendant cette période de confinement, il faut s'assurer que le stock est bien présent".