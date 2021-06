Cinéma : la fin du couvre-feu signe le retour de la dernière séance

Les séances de cinéma tard le soir sont de retour, ce qui réjouit les cinéphiles adeptes de la dernière séance. "C'est l'occasion d'oublier ce qui s'est passé pendant la journée", estime un jeune homme. "On retrouve des amis le soir, après le travail, on se détend", ajoute une femme. Les exploitants de salles obscures sont soulagés : au Grand Action, une petite salle parisienne, ces séances sont vitales. Celles de 20 heures et 22 heures attirent le plus de spectateurs.

Un été radieux pour le cinéma

Depuis la réouverture des cinémas, le 19 mai, près de 7 millions d'entrées ont été comptabilisées. Les salles font le plein : Adieu les cons est un carton, Les 2 Alfred et Le Discours font un bon démarrage. La fin du couvre-feu, dimanche 20 juin, devrait surtout profiter aux films à l'affiche la semaine prochaine, comme Minari, récompensé aux Oscars. Après huit mois de fermeture, l'été devrait être radieux, avec des sorties longuement repoussées, comme Kaamelott, en salles fin juillet.