Cinéma : "Envole-moi", un duo qui bouleverse

Thomas est un personnage de fils à papa et d'éternel enfant gâté qui veut passer son temps à s'amuser. Mais un jour, son père médecin en a assez et lui confie la mission de s'occuper d'un adulte handicapé, Marcus. "Qu'est-ce qu'il se passe quand on n'a aucune perspective dans la vie et qu'on croise quelqu'un qui n'en n'a pas non plus mais pas pour les mêmes raisons, est-ce que le dur est vraiment celui que l'on croit ?", lance le réalisateur.

Un duo de jeunes acteurs très complice

Peu à peu, la maturité et la vitalité de Marcus l'emporte vite sur le quotidien futile de Thomas, et une véritable amitié se noue. Les deux comédiens, Victor Belmondo et le jeune Yoann Eloundou, ont développé une réelle complicité. "Victor a été comme un grand frère pour moi", affirme l'un. "Quand ça existe hors plateau, ça existe forcément quand on se met à jouer", ajoute l'autre. L'acteur Gérard Lanvin, qui joue le père et docteur, salue quant à lui "les valeurs humaines, l'amitié, l'amour, le respect, l'envie", transmises par ce film.