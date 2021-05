Benjamin Biolay, Vianney, Thomas Dutronc : découvrez la programmation de la version assise du festival Rock in Chair d'Evreux du 24 au 27 juin

Le festival Rock in Évreux devient le temps d'un été sous crise sanitaire le festival Rock in Chair ! Quatre jours de concerts, du 24 au 27 juin, à découvrir bien installé dans une chaise longue. Seize artistes français ont répondu présent pour cette version inédite du festival.

Benjamin Biolay, Grand Corps Malade, Vianney, Thomas Dutronc, Louis Bertignac, Kimberose, Suzanne et d'autres, ils ont dit oui à cette édition assise du festival de rock d'Évreux, baptisé pour l'occasion Rock in Chair. Pour respecter les règles sanitaires en vigueur du 24 au 27 juin, 4000 chaises longues seront installées autour de la scène de l'hippodrome d'Évreux. Les concerts se termineront à 22h30 pour respecter le couvre-feu qui sera encore en vigueur. Malgré tout, organisateurs et artistes sont impatients de retrouver le public.

Les organisateurs sont soulagés. Après avoir dû renoncer à une version classique du festival de rock d'Evreux, ils ont imaginé cette alternative qui permet de renouer avec les concerts et le public tout en respectant les règles sanitaires. Côté artistes, ce sera du 100% français. Et tous ceux qui ont été contactés ont répondu présent pour ce retour sur scène très attendu, malgré un budget réduit. "Il nous fallait une programmation pour un public assis, mais aussi de grande qualité pour que les gens aient envie de venir" précise Christophe Courtonne, directeur artistique du festival.

Une grande demande du public

4000 chaises longues réparties autour de la scène, une jauge réduite, des sens de circulation, des horaires respectueux du couvre-feu et une interdiction de faire du camping... malgré les contraintes, le public est impatient. 1000 pass ont été vendus le jour de l'ouverture de la billetterie. "On travaille dur, toujours dans un climat d'incertitude, mais on se rend compte qu'il y a une véritable attente. La culture fait partie des choses dont on manque le plus" estime Vicent Ficot, le directeur du festival.

Un début d'été confortablement installé dans une chaise longue en assistant enfin à un concert. Malgré tout, la fête sera sans doute belle du côté d'Évreux.