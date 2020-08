Bas-Rhin : le masque sanitaire s'ajoute à la liste des fournitures scolaires

Depuis quelques jours, dans une grande surface de Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin), on se presse dans les rayons pour acheter les fournitures scolaires. Et sur la liste cette année, il faut penser au masque désormais obligatoire à l'école pour tous les élèves à partir de 11 ans. "L'éducation nationale ne peut pas tout prendre en charge. Autant gérer nous-mêmes et au moins on sait ce que l'on achète", témoigne un parent. Mais au-delà du prix, c'est surtout une nouvelle habitude qu'il faut prendre, difficile à accepter pour certains. "C'est assez étouffant et du coup on transpire beaucoup dessous", soupire une collégienne en passe de faire sa rentrée.



Masque obligatoire pour les lycéens et les collégiens

Les masques sont à la charge de la famille, mais dans le collège épiscopal Saint-Étienne de Strasbourg (Bas-Rhin), un stock a été mis de côté pour dépanner les élèves. "Ce sont les élèves qui doivent rapporter leurs masques, c'est aux familles de les fournir. Mais en cas d'oubli, on aura de quoi faire", explique Laurent Maltese, responsable de vie scolaire. Un masque obligatoire pour les collégiens et les lycéens, mais aussi pour les enseignants quand la distance de sécurité de deux mètres ne pourra pas être respectée.

