Baie de Somme : les touristes sont attendus en nombre à l’occasion des ponts de mai

La baie de Somme et ses paysages pourraient voir débarquer de nombreux touristes dès les premiers ponts du mois de mai, à la fin du troisième confinement. Des campings affichent déjà complets pour l’Ascension.

A Saint-Valery-sur-Somme, dans la baie de Somme, l’air vivifiant et les paysages naturels pourraient attirer les visiteurs à la sortie du troisième confinement. L’office du tourisme reçoit déjà de nombreuses demandes d’informations. "On sent une réelle demande d’espace, de s’aérer, de venir sur la côte, sur les plages, de faire de la rando, du vélo", explique Hervé Bernard, expert local. Au Crotoy, un camping fait déjà le plein pour le week-end de l’Ascension. Les clients attendent en revanche pour la suite.

Dans l’attente des décisions gouvernementales

Jean-Charles Fouyet, restaurateur du camping, est prêt à recevoir les clients, mais s’inquiète au sujet de l’approvisionnement. "Les décisions gouvernementales sont peut-être un peu tardives pour relancer la machine alors que tous les restaurants vont ouvrir à la même époque, la production n’est pas suffisante pour tout le monde en même temps", selon lui. L’ouverture de la piscine, très prisée des vacanciers, reste incertaine. Les professionnels s’attendent à devoir réagir vite.