Argent : les distributeurs disparaissent, le sans contact explose

C. Barbaux, O. Lévesque, A. Etienne, D. Fossard, R. Massin, C. Labasque

C. Barbaux, O. Lévesque, A. Etienne, D. Fossard, R. Massin, C. Labasque France 2 France Télévisions

Il est de plus en plus difficile de trouver des distributeurs automatiques de billets. En effet, nombre d’entre eux sont supprimés. La tendance s’est accélérée ces derniers mois avec la crise sanitaire, et l’argent liquide circule moins. Dans une commune des Vosges, les 900 habitants doivent parcourir 15 km pour retirer de l’argent. Aux pieds de l’hôtel de ville, le distributeur a disparu l’année dernière. Pour le maire, les vacanciers comme les poids lourds ne sont plus encouragés à s’arrêter et consommer.

65% des paiements sans contact



La journaliste Christelle Méral était en plateau lors du 13 Heures pour évoquer une autre question, autour de la même thématique : les paiements sans contact. Ils sont à l’inverse à la hausse, et ont même explosé ces derniers temps. "Désormais, 65% des paiements par carte bancaire se font sans contact, contre 30% en 2019", explique la journaliste. "Le sans contact apparaît comme un geste barrière susceptible de limiter les risques de contamination", rajoute-t-elle. Il est désormais possible de payer jusqu’à 50 euros sans contact.

