Annonces d'Emmanuel Macron : spectacles, théâtres et cinéma rouvrent le 15 décembre

Au théâtre du Palais-Royal, à Paris, on attendait des annonces concrètes. Les lieux de spectacles pourront ouvrir le 15 décembre. Le président de la République a évoqué un système d'horodatage dont les modalités semblent floues pour Sébastien Azzopadi, directeur du théâtre du Palais-Royal : "Pour le moment je ne sais rien. Je voulais de la clarté pour le moment je n'en ai pas."



Trois semaines de délais

À Lyon, Marc Bonny, directeur du cinéma Comodiea, estime que le délai de trois semaines est raisonnable : "Mettre un film à l'affiche, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. On a besoin d'un certain temps pour communiquer, faire de la pub, on estime qu'il faut un délai de trois semaines. Ça donne ce délai de trois semaines pour ouvrir les cinémas le 15 décembre." Dans les jours à venir, le gouvernement donnera des précisions sur les modalités de réouverture pour tous les lieux de spectacle.

