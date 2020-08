Aéroport de Roissy : des tests obligatoires pour certains voyageurs

Voici désormais le comité d’accueil à la sortie de l’avion dans les aéroports français : un test de dépistage à la Covid-19. Impossible d’arriver d’un pays à risque sans prouver que l’on n’a pas le coronavirus. Il faut soit présenter un certificat avec des résultats négatifs datant de moins de 72 heures, soit se faire tester.

Démarche volontaire pour les autres pays

Parmi les 16 pays classés sur la liste rouge, pour lesquels les tests sont systématiques, on trouve les États-Unis, le Brésil, l’Inde, le Pérou, ou encore l’Algérie. "Si quelqu’un arrive sans test négatif et refuse de faire un test dans les aérogares, on lui signifie une mise en quarantaine par un arrêté préfectoral", explique Nicolas Péju, le directeur adjoint de l’Agence régionale de Santé - Île-de-France. Pour les autres pays, la démarche est volontaire, mais le test reste aussi gratuit.

