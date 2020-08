Aéronautique : suppression d’emplois chez Figeac Aéro, le crash des sous-traitants

Figeac Aéro, dans la région, on pensait ce colosse de l’aéronautique à l’abri des tempêtes sociales. L’entreprise vient pourtant d’annoncer la suppression de 320 emplois sur 966, dans son usine du Lot. “On est un peu tous dans l’incertitude. On ne sait pas de quoi va être fait l’avenir, on ne sait pas si nos postes vont être touchés”, commente une salariée.



Des syndicats fatalistes

“Moi, je projetais de rester ici, d’avoir un CDI”, explique un de ses collègues. Pour l’entreprise lotoise, c’est une crise sans précédent. Pour son PDG, Jean-Claude Maillard, la crise sera très longue et ni le chômage partiel ni le prêt de 80 millions d’euros de l’État ne suffiront à combler cet énorme trou d’air. Même les syndicats sont fatalistes. “Pour nous, c’était difficile d’éviter un plan de sauvegarde de l'emploi”, confirme Christophe Carmentran, du syndicat CFE-CGT Figeac Aéro.

