Déconfinement : voici la déclaration en cas de déplacements de plus de 100 km

Pour sortir de chez soi, plus besoin d’attestation. C’est le principal changement dans la vie des Français depuis lundi 11 mai. En revanche, si on veut aller à plus de 100 kilomètres de chez soi, il faut désormais une "déclaration". Il s'agit du nouveau terme employé pour qualifier le document.

"Le ministre en appelle au discernement"

La journaliste Sophie Neumayer fait le point. "Voici le nouveau document à remplir si vous devez vous rendre à plus de 100 kilomètres de votre résidence en franchissant votre département. Vous pouvez élire domicile dans votre résidence principale ou secondaire au choix. En cas de contrôle, il vous faudra présenter un justificatif de domicile" et justifier le déplacement, explique-t-elle. "Le ministre (…) en appelle au discernement des forces de l’ordre et au bon sens des citoyens", en cas de motif ne figurant pas sur la liste.

