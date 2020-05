Déconfinement : vers une ouverture des lycées

C'était l'un des points attendus de la présentation des modalités de la deuxième phase du déconfinement, jeudi 28 mai. Commencée la semaine du 18 mai, la réouverture des collèges dans les zones vertes va se poursuivre, avec celles des classes de 4e et 3e. Dans les zones oranges, c'est-à-dire l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane, les classes de 6e et 5e pourront à nouveau accueillir des élèves.

Certains lycées vont aussi pouvoir rouvrir. Le gouvernement a souhaité que les lycées professionnels, où le décrochage scolaire est plus important, soient la priorité. Par ailleurs, le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé que l'oral du bac de français n'aurait pas lieu. Les élèves de première seront notés au contrôle continu. "J'aurais bien aimé passer cet oral pour être vraiment évalué sur mon travail de cette année", regrette un lycéen.

