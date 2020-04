Déconfinement : vers des déplacements limités entre les régions ?

À Marseille (Bouches-du-Rhône), la gare Saint-Charles pourrait bien rester vide au-delà du 11 mai. Le gouvernement envisage de limiter les déplacements interrégionaux jusqu'à la mi-juin. Pour l'heure, les voyageurs se montrent plutôt compréhensifs. "À chacun sa responsabilité", estime l'une d'entre eux, qui préconise le déplacement uniquement s'il est inévitable. Pour l'exécutif, l'objectif est de limiter au maximum le brassage de population d'une région à l'autre et d'éviter les départs massifs lors des week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte.

Rien n'est encore acté pour les transports au sein d'une même région

"Il ne faudrait pas que l'on ait 300 000 Français sur les plages de Normandie. Sinon, cela ruinerait tous nos efforts", confie l'entourage du chef de l'État. Pour les transports au sein d'une même région, rien n'est encore acté. Le gouvernement travaille en priorité sur les transports locaux et semble avoir acté l'obligation d'y porter un masque. Sur les trains grande-ligne et les TER, la reprise du trafic devrait être beaucoup plus lente.

