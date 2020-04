Déconfinement : une partie des élèves ont repris le chemin des classes en Nouvelle-Calédonie

Après un mois de confinement, les élèves du sud de la Nouvelle-Calédonie ont repris le chemin du collège, à la grande satisfaction des parents. "Le collège a bien tout organisé et on est relativement sereins. Puis, les enfants avaient hâte de reprendre les cours", raconte une maman. Les 500 élèves de ce collège sont divisés en deux groupes qui auront cours une semaine sur deux.

Des règles strictes

Pas de masque, un seul élève par bureau… Des règles strictes sont en vigueur, comme le lavage de mains, le fait qu'il y ait plusieurs récréations et services de cantine, que l'entrée et la sortie de l'établissement soient séparées par niveau, ou encore que les professeurs se déplacent d'une classe à l'autre, pas les adolescents. En Nouvelle-Calédonie, beaucoup d'élèves n'ont pas accès à internet. Résultat : outre-mer, avec le confinement, le taux de décrochage scolaire est cinq fois plus élevé qu'en métropole. Dans l'Hexagone, la rentrée des classes sera organisée différemment selon les territoires.

