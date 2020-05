Déconfinement : une bâche spécialement conçue pour les câlins

Un système ingénieux de plastique tendu laissant deux trous pour pouvoir passer ses bras : l’idée imaginée par une petite canadienne pour faire des calins à ses grands-parents a été partagée et reprise par d’autres personnes. “Cette sensation physique, c’était comme rentrer à la maison”, explique une utilisatrice. “Vous savez, un câlin de votre mère, ça fait tellement du bien”, ajoute-t-elle.

Une bâche, quatre manches, et un fil à linge

Une bâche en plastique dotée de quatre manches accrochées à un fil à linge et le tour est joué. “On a travaillé sur ce projet ensemble, c’était vraiment un travail d’équipe : il a fallu bien déterminer la taille des trous, etc. On a travaillé ensemble jusqu'au petit matin.” De quoi rendre les retrouvailles fiables et chaleureuses. Aux États-Unis, même effusion et même système repris par des familles. Il convient de rappeler qu'il faut rester vigilant, car le virus peut rester sur le plastique.