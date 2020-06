Déconfinement : un retour en classe aux allures de rentrée

L'objectif était de voir 100% des écoliers et collégiens reprendre le chemin des cours lundi 22 juin, avait annoncé Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. À Chambéry, en Savoie, c'était une ambiance de rentrée de septembre. Il y avait aussi la même joie de retrouver les camarades, après trois mois de confinement. Dans les classes, la norme de sécurité sanitaire est une distanciation d'un mètre, et à la récréation, on évite le mélange des classes.

"À la maison on est un peu tout seul"

Pour une jeune collégienne, le retour en classe est une bonne nouvelle, avec un nouvel accessoire en main : le masque. "À la maison on est un peu tout seul, on est peu livré à nous-même", confie Erine Niki Niki, contente de retrouver les professeurs. Masquée et les mains désinfectés à l'entrée du collège, elle a pu reprendre sa routine.

