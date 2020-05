Déconfinement : un gouvernement prudent et prêt à durcir les règles

Le 11 mai symbolise pour de nombreux Français la fin d’un confinement qui dure depuis des semaines. Ce retour progressif à la vie normale reste fragile aux yeux du gouvernement. « On pourrait résumer l’intervention d’Édouard Philippe en trois mots : la prudence, le pragmatisme et enfin la proximité », décrypte la journaliste Caroline Motte. « Le Premier ministre l’a dit lui-même : ‘on me reprochera peut-être d’être trop prudent’. Mais il s’agit de trouver cet équilibre délicat entre la sécurité sanitaire et la reprise de l’activité, c’est pourquoi le déconfinement sera très progressif. »

Un possible retour en arrière ?

De nouvelles mesures ont été annoncées pour garantir la santé des Français qui vont se déconfiner. « À la fin du mois, un nouveau bilan sera présenté. Si l’épidémie faiblit, quelques règles seront assouplies. Et si ce n’est pas le cas, le gouvernement ne s’interdit pas de revenir en arrière », assure Caroline Motte.