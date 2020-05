Déconfinement : un centre commercial sur le pont

Dans la lutte contre le coronavirus, à chacun ses armes. Les leurs : un rouleau de scotch et un mètre de ruban. Devant chaque boutique d’un centre commercial du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), ces agents matérialisent au sol les distances de sécurité. Dans trois jours, les 80 boutiques de ce centre commercial près de Paris vont rouvrir les rideaux. Les commerçants ont hâte mais appréhendent aussi.

3 500 personnes et pas plus

L’enjeu primordial : gérer la foule et contrôler le nombre de clients. Habituellement, le centre peut accueillir 10 000 personnes en même temps. Mais dans le monde d’après, ça sera 3 500 personnes et pas plus. Les clients seront comptés grâce à des caméras. “Ce système suit les clients qui entrent et qui sortent, et en suivant leur flux, ça permet de donner à l’instant T le nombre de personnes présentes à l’intérieur de l’établissement”, explique Karl Cottendin, le directeur des opérations du centre commercial.

