Déconfinement : ruée au Perthus dans les Pyrénées-Orientales

Une image qui scandalise l'opinion publique. On y voit des files d’attente pour acheter des cigarettes et de l'alcool moins cher au Perthus (Pyrénées-Orientales), une commune à cheval entre la France et l’Espagne. Les distances sanitaires ne sont pas du tout respectées.

"C’est du grand n’importe quoi"

Depuis le déconfinement, les clients sont agglutinés les uns sur les autres dans des queues de plusieurs centaines de mètres. Ces scènes ont choqué sur les réseaux sociaux. Le maire s’est dit lui aussi catastrophé par ces images et cette affluence record. "C’est du grand n’importe quoi, c’est du chaos. Moi je ne veux pas que la deuxième vague vienne du Perthus", explique le maire Thierry Thadée. Les bureaux de tabac sont débordés mais tentent tant bien que mal de faire respecter les mesures barrières.

