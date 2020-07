Déconfinement : quels sont les pays sont les ressortissants sont autorisés à venir dans l’UE ?

Seuls 15 pays sont concernés par la réouverture de l'espace Schengen, c'est infime à l'échelle du globe. En Europe, les habitants du Monténégro, de la Serbie et de la Géorgie peuvent désormais se rendre partout dans l'Union européenne, car la situation sanitaire dans ces États est jugée sous contrôle. En Afrique, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Rwanda font partie des 15 pays sélectionnés.

Pas d'Américains ni de Russes

Outre-Atlantique, le Canada et l'Uruguay sont concernés. En Asie, les ressortissants du Japon, de la Thaïlande et de la Corée du Sud peuvent se rendre dans l'Union, ainsi que ceux de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie pour l'Océanie. Chaque pays membre de l'UE est libre de fixer ses propres règles à l'entrée de leur territoire.

Le Brésil ne figure pas sur cette liste, de même pour la Turquie, Israël, la Russie et les États-Unis, pourtant vivier important de touristes pour l'UE. La pandémie de coronavirus n'y est pas jugée sous contrôle. La liste est provisoire et est réactualisée toutes les deux semaines.

