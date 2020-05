Déconfinement : quels gestes d'hygiène faut-il adopter face au coronavirus avec la reprise du travail ?

Beaucoup de travailleurs sont appelés lundi à retourner sur leur lieu professionnel et doivent respecter certains comportements pour éviter toute nouvelle propagation du virus.

Comment retourner au travail après 55 jours de confinement ? Bon nombre de Français se rendent de nouveau sur leurs lieux professionnels, lundi 11 mai, lors de la première journée d'un déconfinement très progressif alors que sévit toujours l'épidémie de Covid-19.

"Nous entrons dans un monde qui est nouveau, dans lequel il faut que nous apprenions à conjuguer activité économique, travail et circulation du virus", a déclaré le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, lundi sur BFM Business. Si le télétravail est recommandé quand il est possible, nombreux sont ceux qui doivent désormais se déplacer pour travailler. Quels gestes doivent-ils adopter dès lundi soir, une fois sortis du travail ? Franceinfo a interrogé Pierre Parneix, médecin de santé publique et d'hygiène hospitalière au CHU de Bordeaux.

En quittant son lieu de travail

Premier geste à adopter dès qu'on termine sa journée : bien se désinfecter les mains avant de quitter les lieux.

Pierre Parneix conseille également de nettoyer son téléphone portable et ses lunettes, deux des objets "que l'on touche le plus souvent" pendant la journée. Le médecin suggère de les nettoyer avec de l'alcool à 70°, "très actif sur le virus", ou à l'aide de lingettes alcoolisées.

Dans les transports en commun

Si aucune mesure spécifique n'est nécessaire lorsque vous vous déplacez en voiture, plusieurs gestes d'hygiène sont à respecter dans les transports en commun. Le premier est le port d'un masque, obligatoire sous peine d'une amende de 135 euros. Celui-ci doit bien recouvrir le nez et le menton, et il doit être gardé "en permanence" pendant ce temps de transport, insiste Pierre Parneix. "Le concept de distanciation sociale sera très difficile à mettre en pratique dans les transports", prévient le médecin. D'où la nécessité de porter ces masques de protection.

Pendant vos trajets, il faut à tout prix éviter de se toucher la bouche, le nez et les yeux, le visage de manière générale. Vous pouvez en effet être contaminés de cette manière, après avoir touché un objet en contact avec le virus.

S'il sera difficile d'éviter de toucher certaines surfaces (barres de métro, sièges...) dans les transports, il est essentiel de se désinfecter les mains une fois sortis. "Il peut y avoir du virus sur ces barres, explique Pierre Parneix. Il faut donc se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. On les frictionne pendant 15 à 30 secondes, jusqu'à ce que le produit soit entièrement sec."

De retour à son domicile

Mesure prioritaire conseillée par Pierre Parneix une fois de retour chez soi : "Avoir les mains propres", et donc se désinfecter de nouveau les mains à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Le médecin recommande également de laisser ses chaussures et sa veste à l'entrée de son domicile, ainsi que ses clés, puis de se laver les mains. Il n'est toutefois "pas nécessaire" de nettoyer sa veste ou son manteau, précise-t-il : "Le virus a une survie relativement courte sur les textiles. Si les quantités du virus sont infimes sur le vêtement, souvent, en moins de trois heures, il aura disparu." Seul un textile visiblement souillé – si quelqu'un vous a toussé ou éternué dessus dans le métro par exemple – doit être immédiatement nettoyé.



Pour les personnes au contact du public dans leur travail, "il vaut mieux avoir une tenue professionnelle qu'elles changent chaque jour", poursuit Pierre Parneix. Il n'est toutefois pas nécessaire de les laver immédiatement de retour chez soi. "Vous pouvez les mettre au sale et les laver plus tard", assure le médecin. Un lavage en machine est nécessaire, à 60 degrés pendant plus de dix minutes, rappelle Libération.

Pierre Parneix ajoute qu'en règle générale, notamment pour des salariés empruntant les transports en commun, "il est toujours préférable de se changer à la maison", et ainsi "de laisser la tenue potentiellement porteuse du virus de côté". Et, comme pour des tenues professionnelles, "on peut attendre pour laver ces vêtements", précise le médecin du CHU du Bordeaux. Une douche n'est cependant "pas indispensable" de retour chez soi. Quant au ménage dans son domicile, il faut poursuivre un nettoyage régulier, comme d'habitude – tout en nettoyant souvent ses poignées de porte avec de l'eau de Javel ou de l'alcool à 70°.