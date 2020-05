Déconfinement : quelles sont les annonces attendues pour cette semaine ?

Réouverture des bars, des salles de loisirs ou encore le retour en classe des lycéens... Le gouvernement est attendu sur de nombreux sujets au moment d'aborder la deuxième phase du déconfinement.

Le rendez-vous est prévu pour "la fin du mois de mai pour évaluer les conditions dans lesquelles nous organiserons une nouvelle phase de déconfinement", prévenait fin avril Edouard Philippe. Le nombre de malades en réanimation du fait du coronavirus a continué à légèrement diminuer, dimanche 24 mai, indique la Direction générale de la santé. "Les indicateurs sont plutôt très favorables", souligne Geneviève Chène, directrice générale de Santé publique France ce lundi 25 mai, même si elle invite à rester "très prudent".

Alors que le long week-end de l'Ascension a été marqué par la reprise des cérémonies religieuses, le gouvernement doit trancher cette semaine sur la possibilité de la réouverture de nouveaux espaces à l'approche de la deuxième phase du déconfinement.

Les bars et les restaurants en zone verte

La réouverture dans la restauration et l'hôtellerie, très attendue par le secteur, avait été suggérée pour le 2 juin en zone verte mais, pour l'instant, le gouvernement n'a pas donné son accord officiel. Elle se fera si les indicateurs sanitaires le permettent, ont prévenu les ministres. Selon une information de RTL, un accord était en passe d'être trouvé entre les représentants du secteur et le gouvernement : d'après la radio, les clients devraient être espacés d'au moins un mètre, et non pas de deux mètres, comme initialement prévu.

Les cinémas, théâtres et salles de sport

Les grands musées, les salles de sports et autres lieux de loisir attendent également de voir leur sort fixé cette semaine. Vont-ils pouvoir rouvrir début juin dans les zones vertes ? Rien n'est encore sûr, le ministre de la Culture Franck Riester a indiqué à Franceinfo mercredi 20 mai que le gouvernement travaillait "à une réouverture début juillet" des cinémas.

Les destinations possibles pour cet été et la règle des 100 km

Où va-t-on pouvoir partir en vacances cet été ? "On annoncera les nouvelles règles dans le courant de la semaine. Dès maintenant, on peut réserver ses vacances pour le mois de juillet, pour le mois d’août. Pour le mois de juin, on précisera des choses dans le courant de la semaine", a expliqué Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, dimanche au micro de France Inter.

La date de début des vacances scolaires est bien maintenue au 4 juillet, a confirmé le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, mais les restrictions de déplacement sont toujours en vigueur. Pour l'instant, les Français ne peuvent pas se déplacer à plus de 100 km de leur domicile pour des raisons touristiques et de nombreuses frontières intérieures de l'espace Schengen sont toujours fermées. Le gouvernement a donc, à plusieurs reprises, incité les Français à prévoir des vacances locales.

Les lycées et l'oral de français du baccalauréat

Après les écoles primaires et les collèges en zone verte, il reste à trancher la possible réouverture des lycée. Jean-Michel Blanquer a annoncé que les lycées professionnels devraient être les premiers à accueillir les élèves. L'annonce est prévue cette semaine, de même que celle concernant la tenue de l'oral de français du baccalauréat.