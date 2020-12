Déconfinement : quelles options va choisir le gouvernement ?

Le gouvernement à l'heure des choix. Alors que le déconfinement, prévu le 15 décembre, approche, les chiffres de l'épidémie de coronavirus ne sont pas bons. Mercredi 9 décembre, un Conseil de défense sanitaire s'est tenu, à l'Élysée, pour effectuer les derniers arbitrages. En direct pour le 19/20 de France 3, le journaliste Jeff Wittenberg indique que "quelques indices" permettent de savoir quelles décisions le Premier ministre Jean Castex va annoncer jeudi 10 décembre.

Le 15 décembre maintenu ?

"On nous dit qu'il faut regarder les chiffres de l'épidémie. Or, ces chiffres ne sont pas bons, depuis quelques jours, avec une reprise du nombre de contamination. Et on nous dit, aussi, je cite, qu'il faut regarder ce qui se passe autour de nous", souligne le journaliste. Comme en Allemagne, qui prévoit de nouvelles restrictions. "Cette date du 15 décembre pour le déconfinement va bien être maintenue. En revanche, ces restrictions, ce pourrait être un couvre-feu dès 19 heures, des lieux culturels qui resteraient fermés. On nous parle aussi, [ce mercredi 9 décembre], de clarté, d'efficacité et d'un calendrier", conclut Jeff Wittenberg.