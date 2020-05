Déconfinement : pourra-t-on se déplacer d'une zone rouge vers une zone verte ?

Ce sont deux départements voisins aux réalités bien différentes face au Covid-19. 65 morts dans l'Eure, et 575 dans le Val d'Oise. Ce département de région parisienne est deux fois plus peuplé, et neuf fois plus touché. De quoi expliquer la différence de couleurs sur la carte provisoire de déconfinement dressée par le gouvernement. Le Val d'Oise est en rouge, l'Eure en vert.

Les collèges et les parcs ouvriront en zone verte

"Ce classement par couleurs va déterminer le niveau de déconfinement dont vous pouvez bénéficier d'un département à l'autre, mais il ne s'agit pas de différence majeure. Les deux points principaux concernés sont les collèges et les parcs et jardins. Si vous êtes dans l'Eure, en zone verte, ils pourront rouvrir. Dans le Val d'Oise, en zone rouge, ils devront rester fermés", précise le journaliste Matthieu Boisseau. Certains habitants ont du mal à comprendre leur placement en zone rouge car ils vivent bien plus près de la zone verte que des villes les plus touchées de leur département.

