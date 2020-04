Déconfinement : pour ou contre la reprise de l’école ?

Les avis sont mitigés, selon un sondage Odoxa pour franceinfo, sur la réouverture progressive des écoles comme sortie de crise du coronavirus. Comment jugez-vous la réouverture des écoles ? C’est une mauvaise décision pour 63 % des sondés et une bonne décision pour seulement 36 % d’entre eux. A noter que les Français sont plutôt favorables aux mesures d’accompagnement annoncées par Jean-Michel Blanquer, notamment le fait qu’il n’y aura pas plus de 15 élèves par classes. Mais, les Français ont peur que ces mesures soient mal appliquées et c’est cela qui est à l’origine de leur réticence.

Sur la base du volontariat

Deuxième question : qu’est-ce qui a motivé cette décision du gouvernement selon vous ? À 60 % les sondés évoquent des raisons économiques ; ils sont seulement 25 % à évoquer des raisons sociales et 10 % des raisons sanitaires. Enfin, troisième question, la plus importante : enverrez-vous votre enfant à l’école ? Les sondés répondent "non" à 48 % et "oui" à seulement 36 %. 16 % d’entre eux disent "oui et non", cela veut dire qu’ils ont des avis différenciés selon l’âge de leurs enfants, explique l’éditorialiste de France Télévisions Daïc Audouit. Le retour à l’école se fera sur la base du volontariat, ce qui correspond aux attentes exprimées par l’opinion publique dans ce sondage.

