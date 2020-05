Déconfinement : "On se sent totalement discriminés", déplorent des sportifs handicapés

La Fédération française handisport a publié un guide pour encadrer la pratique des sportifs handicapés au moment du déconfinement. Un guide qui ne prend pas forcément en compte leurs besoins ni leurs spécificités.

Alors que les activités sportives commencent à reprendre, en extérieur, en petit groupe et à distance les uns des autres, les sportifs handicapés se trouvent particulièrement en difficulté. Certains ont besoin d’accompagnateurs, d'autres d’assistance. La Fédération française handisport (FFH) a émis 18 pages de recommandations pour accompagner leur sortie du confinement.

⚠️ PLAN DE #DÉCONFINEMENT FÉDÉRAL HANDISPORT La F.F. #Handisport a édité un document fixant le cadre et les recommandations de reprise progressive des activités physiques, sportives et associatives à partir du 11 mai. https://t.co/tg41nuceFM#sécurité #santé #handicap pic.twitter.com/aOWuVyhXrf — FFHandisport (@FFHandisport) May 9, 2020

Pour les personnes autonomes et aux pathologies les moins sévères, il suffit de reprendre dans les mêmes conditions que tout le monde. Mais pour les autres, c'est le principe de précaution qui s'applique. Guislaine Westelynck, présidente de la FFH : "On a une question qui est récurrente tous les jours, ça vient des déficients visuels 'est-ce que je peux faire du sport, par exemple du tamdem avec mon guide ?' La réponse pour l'instant est non. Quand on fait du tandem il y a forcément de la transpiration, il y a des gouttelettes qui peuvent s'échapper. Et même masqué, on n'est pas sûr."

Un plan du déconfinement handisport valable jusqu'au 2 juin

Et cette préconisation est très difficile à recevoir, admet Candide Codjo, président de l'Aslaa, l'un des principaux clubs de tandem handisport en France : "Elle est violente parce que nous, on se sent totalement discriminé. Il faut partir du principe que beaucoup de personnes aveugles sont quand même, en règle générale, à ne pas pouvoir sortir." "Donc s'il faut faire fabriquer en urgence un tandem, le pilote étant à 5 mètres devant et son coéquipier à 5 mètres derrière...", ironise-t-il.

Toutes ces préconisations sont recensées dans le "Plan de déconfinement handisport au 11 mai" de la FFH, en fonction des différents sports et des différents handicaps. Un plan amené à évoluer, mais valable, pour le moment, jusqu'au 2 juin.