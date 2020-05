Déconfinement : Mornant reprend vie

"C’est une délivrance ! 56 jours ! Je ne suis pas sorti 56 jours !" : c’est un passant soulagé qui peut à nouveau profiter du marché à Mornant dans le Rhône. Avec le déconfinement instauré dans le pays, la ville retrouve progressivement une vie normale. Les gens sortent avec l’esprit un peu plus soulagé, les commerces non-alimentaires reprennent leurs activités.

Une série de tests pour les habitants

S’ils sont désormais plus libres de leurs déplacements, les habitants de cette ville doivent tout de même rester vigilants. Le coronavirus reste une menace toujours présente et pour tenter de prévenir la propagation du virus, la commune de 6 000 habitants a acheté 15 000 tests sérologiques. En seulement 15 minutes, les personnes testées ont la réponse tant attendue : elles savent si elles ont contracté ou non le Covid-19. Dans les écoles, les cours ont repris mais les mesures barrières sont appliquées à la lettre pour garantir la santé de chacun.