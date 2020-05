Déconfinement : la course contre la montre des restaurateurs parisiens

C'est presque déjà une course contre la montre. Jeudi 28 mai, le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé que les cafés, les bars et les restaurants des zones orange, l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte, pourront recevoir des clients en terrasse dès mardi 2 juin. "Ils nous font rouvrir en quelques jours, avec un jour férié en plus, donc oui, forcément, c'est compliqué", déplore le gérant d'une brasserie du XVe arrondissement de Paris.

Disposer du trottoir

Du côté des Franciliens, la nouvelle a été très favorablement accueillie. "Ça va faire du bien de se poser en terrasse avec un bon petit café. Cela nous manque", confirme un Parisien. Pour s'adapter à la situation, et au fait que les établissements ne peuvent recevoir en salle, les restaurateurs devraient pouvoir prendre davantage de place sur le trottoir, notamment afin de faire respecter la distance d'un mètre entre chaque table.

