Déconfinement : les restaurateurs se préparent pour le 2 juin

Au lendemain du 28 mai, et l'annonce d'Édouard Philippe de la réouverture des bars, cafés et restaurants à partir du 2 juin, l'heure est déjà aux préparatifs pour les gérants. En zone verte, les enseignes pourront accueillir en salle des clients. Dans les trois zones orange, l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane, les habitués ne pourront s'installer qu'en terrasse. Dans les deux cas, des consignes sanitaires strictes doivent être mises en place.

"Un impact financier"

Dans un restaurant d'Argentan, dans l'Orne, l'équipe s'active déjà, vendredi, pour que tout soit prêt dans quatre jours. Pour respecter une distance d'au moins un mètre entre chaque table, le nombre de couverts va, forcément, diminuer. "Si on enlève à peu près 30 à 40% des tables pour avoir cette distanciation, je pense que ça risque d'avoir un impact financier", précise Célia Viel, cogérante du restaurant La Renaissance.





