Déconfinement : les pharmacies adoptent le \"click and collect\"

Il est désormais possible de commander sur Internet ses médicaments et de les récupérer à la pharmacie, sans parfois même sortir de sa voiture. C’est le "click and collect", une technique utilisée par plusieurs pharmacies suite au confinement. Un "pharma drive", en quelque sorte, qui rassure les clients, plus obligés de se rendre dans l’officine et d’y croiser d’autres clients, potentiellement infectés.

Sur l’application mobile des pharmacies disposant de cette technique, le client télécharge son ordonnance, remplis ses antécédents médicaux, puis la pharmacie prépare la commande et le client vient la chercher. "C’est une très bonne initiative", approuve une cliente. Pour le moment, 5% des commandes passent par ce biais, mais pour Gregory Pape, pharmacien, la crise du coronavirus va modifier durablement les modes de consommation.



