Déconfinement : les pêcheurs autorisés à reprendre leur activité

Un pêcheur a la rivière pour lui tout seul, lui qui est venu samedi 16 mai de bon matin pour tenter d'attraper des poissons dans l'Allier, à Moulins. C'est sa première sortie depuis la fin du confinement. Il savoure. "Je suis heureux de reprendre, de remettre du fil dans l'eau comme on dit. C'est formidable", explique-t-il.

Plans d'eau et étangs interdits

Même calme et même sérénité à Montluçon (Allier). L'affluent du Cher a immédiatement retrouvé ses habitudes. "On aime la nature, on connait les gens du coin, c'est convivial", précise un autre amateur. Le bout de rivière se trouve à quelques kilomètres du centre-ville de Montluçon. Jacob, 14 ans, profite de l'absence d'école pour renouer avec la pêche. Il a pêché sa première truite de la saison. Les mesures sont malgré tout restrictives. Les pêcheurs ne peuvent pas se rendre sur un plan d'eau ou un étang.







