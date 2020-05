Déconfinement : les Parisiens s’adaptent progressivement

Mardi 12 mai, la place Saint-Michel, à Paris, donne à voir un condensé du déconfinement. "Il y a normalement des cafés, des bars, des commerces qui sont ouverts, mais qui là, sont restés fermés. Il y a également des transports en commun, métros et RER. C’est enfin un lieu très prisé des touristes, avec Notre-Dame de Paris. Ce que l'on constate depuis le début de la matinée, c’est qu’il y a certes du monde du fait du confinement, mais loin de l’affluence habituelle d'un mardi ordinaire", explique le journaliste Sébastien Thomas, en direct sur place.

Des pistes cyclables aménagées

De nouveaux urbains ont également fait leur apparition depuis la levée du déconfinement : les cyclistes. "Il y a moins de circulation qu’habituellement, et ce qui est agréable, c’est que des pistes ont été aménagées spécialement pour les cyclistes. On sent que c’est une atmosphère de déconfinement progressif, que les gens retournent au travail progressivement, et je pense que ça va prendre quelques jours", estime un cycliste parisien.



