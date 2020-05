Déconfinement : les navettes maritimes rouvrent à Cannes

Les visiteurs se pressent pour redécouvrir les beautés de la Méditerranée. Entre Cannes et les îles de Lerins, les navettes reprennent. Au commencement, il y a le masque, sans lequel aucun embarquement n'est possible. Distanciation sociale oblige, un banc sur deux est condamn. Une fois à terre, les visiteurs ont le choix : le fort royal ou la forêt classée. "On va aller au musée s'il est ouvert et sinon on ira se balader", explique un visiteur.

"Se retrouver dans la nature, c'est un bonheur, le paradis"

Une mère de famille confie être venue pour "retrouver la nature, c'est un bonheur, le paradis". D'autres, plus sportifs, en profitent pour surfer sur les vagues. "C'est la plus belle vague de la côte, pour surfer, c'est bien de venir ici", explique une surfeuse. Un autre adepte des vagues, Adrien, qui a passé l'hiver à Bali, a pu rentrer juste à temps : "c'est un beau rif, on se croirait en Indonésie avec ce soleil !", explique-t-il.

