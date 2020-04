Déconfinement : les merceries prises d’assaut

La réouverture des magasins de tissu et des merceries permet de faire face à la demande très importante de tissu et autre matériel pour faire son masque artisanal. "J’ai été harcelée d’appels, de mails, de personnes qui voulaient commander par téléphone ou sur mon site internet", explique Florence Haesmans, gérante de la mercerie Au fil du flo.

Des masques en tissu maison pour empêcher la transmission du virus

De leur côté, les couturières qui s’improvisent faiseuses de masques sont ravies. "Je n’avais pas ressortie ma machine à coudre depuis quinze ans et je suis assez contente du résultat, j'ai envie de continuer avec des tissus plus sympas", commente une cliente. Des masques en tissu maison qui empêchent surtout de transmettre le virus et qui sera utile que si tout le monde joue le jeu. Ils seront obligatoires dans plusieurs lieux publics, notamment dans les transports.