Déconfinement : les Français sont partagés sur le maintien des restrictions, et s'adaptent dans l'organisation de leurs vacances selon un sondage

Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié ce mercredi 20 mai, 55% des Français interrogés sont notamment pour la réouverture des bars et des restaurants.

Alors que le déconfinement entre dans sa deuxième semaine, les Français se montrent partagés sur le maintien de certaines restrictions concernant les déplacements notamment mais sont favorables à d'autres mesures comme la limitation des rassemblements amicaux. C'est ce que révèle le sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié ce mercredi 20 mai.

Plus de 7 Français sur 10 (73%) sont ainsi favorables à la limitation des rassemblements amicaux à 10 personnes dans l'espace public et à l'interdiction des sports collectifs (72%). Pour eux, ce sont des mesures de bon sens, justes et efficaces pour limiter la propagation du virus.

De plus en plus opposés à la fermetures des bars et des restaurants

En revanche, ils se montrent plutôt partagés sur la limitation des déplacements à 100 km du domicile (52% sont contre). 54% sont opposés à l'interdiction de s'allonger sur une serviette sur les plages ouvertes et 55% se disent hostiles au maintien de la fermeture des bars et restaurants,

Dans le sondage précédent, publié le 14 mai, 53% des personnes interrogées étaient d'accord avec la limitation des déplacements ou le maintien de la fermeture des bars et des restaurants.

Pour ce qui est de la réouverture des parcs et jardins en Île-de-France ils sont 51% à en souhaiter la réouverture, 61% si on ne prend en compte que les réponses des Franciliens.

75% des Français qui envisagent de partir cet été vont modifier l'organisation de leurs vacances

75% des Français qui envisagent de partir en vacances cet été ont ou vont en modifier l'organisation à cause de l'épidémie de coronavirus. Cela monte même à 86% pour les 18/24 ans. Le plus souvent, ils vont attendre la dernière minute et les décisions du gouvernement à venir avant de faire une réservation, ils sont 69% dans ce cas.

Parmi ces vacanciers qui vont "changer leurs plans", 54% se justifient en indiquant qu'ils renoncent à partir à l'étranger alors qu'ils avaient prévu de le faire au départ. Ce chiffre est encore plus élevé chez les jeunes vacanciers, ils sont 71% à avoir pris cette décision.

Face à tant d'incertitudes, certains de ces vacanciers (45%) resteront en partie chez eux, ou passeront du temps chez des proches pu dans leur résidence secondaire (38%) alors que ce n'était pas l'option envisagée initialement. Seuls 19% de ceux qui ont modifié leurs projets ont déjà fait une réservation (camping, hôtel, location…).

Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 19 et 20 mai 2020, sur un échantillon de 1 004 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.