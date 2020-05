Déconfinement : les Français reprennent le chemin du travail

Ils n’avaient qu’une hâte : retrouver le travail et leurs collègues. Après des semaines d’arrêt, retour à la vie d’avant, tout en respectant les mesures de sécurité. Clément et ses collègues procèdent à l’un de leurs premiers déménagements depuis la fin du confinement, à Saint-Quentin (Aisne). Des normes sanitaires respectées et des déménageurs soulagés d’enfin pouvoir reprendre leur activité.

Liberté retrouvée

L’activité a aussi repris dans un centre équestre de région parisienne. Désormais, pour éviter au maximum les contacts, ce sont des bénévoles qui préparent les chevaux. Une reprise plus qu’appréciée par les cavaliers. "Quand je vois les cavaliers monter à cheval, ça me fait un grand plaisir, un grand bien. Je vois qu’ils profitent des choses", se réjouit le gérant du centre équestre. Une liberté retrouvée pour le plus grand bonheur de ces passionnés.

