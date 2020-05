Déconfinement : les foyers d'enfants placés rouvrent le droit de visite

Dans un foyer pour jeunes enfants placés à Loos (Nord), les retrouvailles se font derrière un masque et avec une surblouse pour Gwendoline et ses trois filles. Se revoir en personne est émouvant pour cette famille mais la rencontre, encadrée par des règles sanitaires strictes, est intimidante pour les plus petites.

Une heure de visite très encadrée

Les filles de Gwendoline vivent en foyer la semaine et retournent normalement à la maison le week-end. Cette fois, par mesure de sécurité, elles ne peuvent voir leur mère dans l’établissement pendant une seule heure de visite très encadrée. "J’étais contente de voir ma mère", confie l'une des filles. La mère de famille reconnaît que les nouvelles conditions d'accueil sont difficiles : "Cela fait vraiment bizarre de les voir comme ça mais je suis contente, c’est déjà ça", estime-t-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT