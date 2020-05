Déconfinement : les forces de l’ordre fortement mobilisées pour l’Ascension

Le week-end de l’Ascension, qui débute jeudi 21 mai, est propice aux escapades, avec une météo estivale, et les tentations sont grandes. Les forces de l’ordre restent mobilisées, et veillent au respect des restrictions de déplacement. Une présence policière sur tous les axes routiers. Les fonctionnaires contrôlent les attestations de déplacements et verbalisent également les excès de vitesse. Ce sont principalement des infractions routières qui sont relevées sur l’axe de l’Essonne.

Barrages de police dans les gares

Depuis le 20 mai, dans les grandes gares SNCF de France, des barrages de police sont systématiques. Personne ne peut rentrer dans un train sans avoir montré un justificatif démontrant le besoin impérieux de dépasser la limite des 100 km instaurés depuis le déconfinement. Si la plupart sont compréhensifs, certains ont du mal à comprendre cette demande de justificatifs. Les contrôles vont se multiplier durant tout le week-end.

