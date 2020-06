Déconfinement : les Ehpad organisent le retour à la normale

C’est une nouvelle étape et un soulagement pour les familles des personnes âgés résidant en Ehpad. Les établissements doivent préparer d’ici au lundi 22 juin leur déconfinement progressif, si aucun cas de Covid-19 n’est déclaré. Un plan de retour à la normale pour autoriser notamment les visites sans rendez-vous et les sorties des résidents. C’était l’un des points évoqués par Emmanuel Macron dans son allocution dimanche 14 juin.

Une décision contestée

Petit à petit, les directeurs d’Ehpad devront aussi mettre fin au confinement en chambre, en vigueur depuis mars, et permettre le retour dans les établissements des personnels paramédicaux. Si certaines organisations saluent cette annonce, la Fédération de gestionnaires des maisons de retraite critiquent ces assouplissements et recommandent à ses adhérents de ne pas préparer ce plan de déconfinement. Les visites dans les Ehpad avaient été interdites dès le 11 mars, six jours avant le confinement, pour freiner la propagation du virus.



