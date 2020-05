Déconfinement : le difficile retour à l'entraînement des sportifs professionnels

Pour l'heure, difficile de prévoir quand les compétitions sportives pourront reprendre. Si, avec le déconfinement, les amateurs ont pu à nouveau se remettre au sport individuel, pour les athlètes de haut niveau, le retour à l'entraînement se fait toujours attendre. Le champion du monde de décathlon Kevin Meyer doit, par exemple, lancer des poids dans le jardin en travaux de sa maison. Le stade dans lequel il a l'habitude de travailler est resté fermé.

"J'ai mis le sport au second plan"

"J'ai mis le sport au second plan. Alors, bien sûr, je m'entraîne trois heures par jour, mais je n'en veux à personne de ne pas reprendre la compétition. (...) Moi qui ai fait de grands résultats, et qui ai des revenus largement suffisants pour vivre plusieurs années, je n'ai pas à me plaindre. Mais pour des personnes qui étaient en passe de devenir de grands sportifs, on leur a enlevé les moyens de s'entraîner et de montrer ce qu'ils savaient faire", explique-t-il.



