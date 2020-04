Déconfinement : les compétitions sportives devraient avoir lieu à huis clos

Le ministère des Sports prépare un plan de relance de l’activité sportive, pour le sport de haut niveau. “Toujours pas de dérogation avant la fin du confinement. Les entraînements ne pourront reprendre, en principe, qu’à partir du 11 mai”, annonce Grégory Naboulet, journaliste France Télévisions, sur le plateau du 13 Heures.

Des règles sanitaires strictes

Les sportifs devront respecter des règles sanitaires strictes et les compétitions reprendront, au mieux, pendant la deuxième quinzaine de juin. “Ce qui est sûr, c’est que le huis clos va devenir la norme et cela risque de durer, peut-être jusqu’en 2021. Beaucoup d’épidémiologistes estiment que ce serait une erreur de faire venir du public dans les stades, avant la commercialisation d’un vaccin”, poursuit le journaliste. Le Tour de France a déjà été repoussé à la fin de l'été à cause de la crise sanitaire.

