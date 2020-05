Déconfinement : les commerces se préparent à la réouverture

Le compte à rebours est lancé. À 10 jours du déconfinement, à Fecamp (Seine-Maritime), les commerçants s’activent. Gel hydro-alcoolique, gants à disposition, distance de sécurité, cabines d’essayages adaptées : les mesures sanitaires modifient les méthodes de travail. Le matériel a un coût : Marie-José Lermercier, une esthéticienne qui a sept employés, a déjà dépensé plus de 400 euros en fournitures.



Un protocole sanitaire qui va peser sur le chiffre d’affaires

À cela s’ajoute le protocole sanitaire, qui va peser sur le chiffre d’affaires. “Entre chaque client, l’esthéticienne va devoir passer toute la cabine au désinfectant. On va travailler moins, on va prendre moins de clientes. On va avoir quelqu’un dans le magasin pour faire l’accueil, donc, évidemment, tout ça a un coût”, explique Marie-José Lemercier. Ce coût supplémentaire pourrait se répercuter sur les tarifs à hauteur d’environ 1 ou 2 euros.

