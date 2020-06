Déconfinement : les commandes de piscines explosent

Il ne reste que quelques dalles à poser. Après quatre mois de chantier, les dernières finitions sont faites autour du bassin qui vient d’être mis en eau. Une propriétaire et sa famille vont enfin pouvoir profiter de leur nouvelle piscine. Après deux mois de confinement, et avec la perspective de ne pas partir en vacances d’été, elle ne regrette pas son choix. Un spécialiste doit d’ailleurs poser une trentaine de piscines avant l’été.

De nouvelles opportunités

La crise sanitaire et l’incertitude des départs en vacances ont même créé de nouvelles opportunités. "On a eu un coup d’arrêt au début du confinement, mais par la suite, les gens ont continué à s’engager sur leur projet et il y a eu de nouvelles demandes", explique le spécialiste. Le carnet d’un autre professionnel basé en Bretagne est, lui aussi, déjà bien rempli, avec des délais rallongés jusqu’en septembre pour le début des travaux.

