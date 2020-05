Déconfinement : les collèges préparent l'arrivée des élèves

La rentrée scolaire à la carte continue, et elle concernera à partir de lundi 18 mai les élèves de sixième et de cinquième des collèges dans les départements vert. C'est le cas à Châtellerault, dans la Vienne, où on prépare l'arrivée des élèves dans des conditions sanitaires strictes au collège George Sand. "Chaque salle est utilisée pendant une journée, puis est décontaminée pendant deux jours", explique Charles Li Sen Lie, professeur de français. "On fait une alternance. Sur la totalité des salles du collège on ne peut en utiliser que quatorze par jour", précise-t-il. Une logistique très lourde, mais l'essentiel pour les professeurs est de revenir sur le terrain.

70 élèves sur 600

"J'ai vraiment hâte de retrouver les élèves, que ce soit ceux que j'ai eu toute l'année où d'autres, puisque le coeur de notre métier c'est d'être avec les élèves, et de leur apporter les apprentissages et les connaissances dont ils ont besoin", confie l'enseignant. À la reprise, il seront 70 sur les 600 élèves du collège à venir en cours, uniquement des sixièmes, une semaine avant les cinquièmes. L'infirmière scolaire passera dans chaque groupe pour rassurer les élèves, encore très jeunes. Du côté des professeurs, il va y avoir une adaptation car certains élèves ne feront pas partie de leurs classes habituelles.

Le JT

Les autres sujets du JT