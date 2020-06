Déconfinement : les activités reprennent dans les Ehpad

Il y a des instants qui ressemblent au bonheur. D’autres sont plus compliqués à gérer. Nadine Martin, intervenante en médiation animale, retrouve enfin les résidents d’un Ehpad de Marseille (Bouches-du-Rhône) après le confinement. Durant la crise, le personnel est resté 24 heures sur 24 sur le pont. 41 personnes ont été touchées par la maladie, et 38 s’en sont sortis, car ici, on a su écouter les besoins des résidents.

Garder une occupation pour préserver le moral

Maintien des liens sociaux, et dans la mesure du possible, continuité des activités. Le coiffeur, justement, vient de revenir. Dans la salle d’à côté, l’atelier cuisine n’a jamais cessé de fonctionner. À la manœuvre, l’infatigable Nathalie Sueur. Durant le confinement, la jeune animatrice et ses équipes ont maintenu la tête des résidents hors de l’eau. Vivre et rester libre : un défi pour les Ehpad, ici réussi.