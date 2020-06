Déconfinement : le protocole sanitaire allégé dans les écoles ?

Dimanche 7 juin, dans Le JDD, le président du conseil scientifique a estimé que le protocole sanitaire pourrait être désormais simplifié durant le temps périscolaire, à condition de maintenir les consignes de distanciation. Une mesure qui serait la bienvenue, selon les associations de parents d'élèves. Si l'assouplissement est envisageable, c'est parce que le virus circule moins, mais aussi parce qu'on sait maintenant que les enfants sont moins contaminants que les adultes. "L'assouplissement du protocole sanitaire, j'espère qu'il pourra venir bientôt. Tout de suite ce serait trop tôt", avait indiqué Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.

"Un nombre d'enfants par classe n'a pas de sens"

Du côté de certains pédiatres, on demande, pour commencer, à lever la limitation de 15 enfants par classe. "Un nombre d'enfants par classe n'a pas de sens réel si on ne connaît pas l'architecture de la classe. Il est évident dans les grandes classes, on va pouvoir maintenir une distanciation d'un mètre chez les enfants, et que l'on va accueillir 20 enfants par classe", explique le Dr Robert Cohen, pédiatre infectiologue au centre hospitalier de Créteil (Val-de-Marne).

