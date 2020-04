Déconfinement : le plan de la SNCF pour la sécurité des voyageurs

Le déconfinement est un véritable casse-tête pour la SNCF, obligée de faire respecter les distances de sécurité sanitaire dans les trains, et de les désinfecter. Sur les quais, des croix au sol indiquent les séparations d'un mètre entre chaque voyageur, et une annonce inhabituelle est diffusée dans la gare de Juvisy, dans l'Essonne. Un test grandeur nature pour mettre en pratique les mesures barrière.

50% de la capacité de réservation

Dans un technicentre de la SNCF, les TGV sont nettoyés au virucide afin d'être disponible pour la reprise d'un trafic plus dense. "L'entreprise est en train de réfléchir à le faire plus souvent qu'une fois par 24 heures", explique Arnaud Bourgeois, responsable propreté d'un technicentre. Les trains seront à l'arrêt forcé si un distributeur d'eau ou de savon est défectueux, et le nettoyage en gare, hors technicentre, est aussi à l'étude. Les agents vérifient les wagons du sol au plafond. Les trains seront aussi remplis à 50% pour éviter la proximité entre les voyageurs.

