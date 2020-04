Déconfinement : le marché des virucides en pleine expansion

Équipés de leur tenue de science-fiction, ils enchaînent les interventions. Dans cette guerre sanitaire, leur arme s'appelle pulvérisateur. 12 litres d'eau et quelques centilitres de produit désinfectant. Un liquide ultra concentré, un virucide à manier avec précaution. Les deux techniciens de l'Entreprise de désinfection diffuse le produit dans toute la pièce à chaque intervention. Moquette, mobilier... En dix minutes tout est nettoyé. "On passe une lingette humidifiée avec le produit sur les meubles et pour tout ce qui est surface au sol, on fait une pulvérisation", explique un agent de l'Entreprise de désinfection.

"On n'a pas voulu prendre de risque"

C'est la troisième fois que cette société de télécommunication paye pour être désinfectée. 1 € le mètre carré, 800 € au total, une nécessité car même si l'entreprise tourne au ralenti, il y a toujours un ou deux employés dans les locaux. "On n'a pas voulu prendre de risque", explique Sébastien Demoux, directeur commercial société de télécommunications.

