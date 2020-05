Déconfinement : le gouvernement travaille à la création de "chèques vacances tourisme" pour l'été

L'objectif de ces chèques vacances est d'aider "ceux qui ne partent pas en vacances", a précisé le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne.

Le gouvernement veut aider les Français à faire du tourisme dans l'Hexagone. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a annoncé, mercredi 20 mai, sur RTL, que l'exécutif travaille "avec les régions pour mettre en place des chèques vacances tourisme pour cet été". Le Premier ministre avait indiqué, quelques jours plus tôt, qu'il serait possible de "partir en vacances en France en juillet-août", en dépit de l'épidémie de Covid-19.

>> Suivez les dernières informations sur le coronavirus dans notre direct

L'objectif de ces chèques vacances est d'aider "ceux qui ne partent pas en vacances", a précisé Jean-Baptiste Lemoyne. "Certaines [régions] veulent mettre l'accent sur des publics modestes. D'autres veulent également encourager celles et ceux qui ont été en première et deuxième lignes", a-t-il poursuivi. Le budget alloué à cette mesure est également en cours de réflexion et sera dévoilé "début juin".

"Cet été sera un petit peu différent, a averti le secrétaire d'Etat. Je crois que l'idée, c'est plutôt de quitter l'autoroute, comme le disait [le chanteur] Didier Barbelivien. C'est d'emprunter ces départementales, ces chemins noirs, comme le disait l'écrivain Sylvain Tesson."