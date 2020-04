Déconfinement : le gouvernement présentera son plan mardi

Et Édouard Philippe reprit la main. Dans un tweet publié dimanche 26 avril, le Premier ministre a indiqué qu'il présenterait "la stratégie nationale de déconfinement mardi après-midi à l'Assemblée nationale". L'opposition critique la forme que devrait prendre cette présentation, sous forme de discours solennel. "Monsieur Édouard Philippe arriver mardi devant l'Assemblée, il va réciter son discours, il va nous le lire. Il va nous apprendre quelles sont les mesures, et après séance tenante, sans aucun temps de réflexion ni d'examen critique nous devrons voter pour ou contre", déplore Jean-Luc Mélenchon.

"Pas de vote, ils hurlent ; un vote, ils hurlent aussi"

Après six semaines de confinement, l'union sacrée se fissure. "Ces déclarations des leaders de l'opposition ont énervé l'exécutif. 'Pas de vote, ils hurlent ; un vote, ils hurlent aussi', s’agace un ministre. 'Avant on était trop lent, maintenant on est trop rapide', complète un conseiller", explique le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Matignon (Paris).